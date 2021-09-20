"Теплосеть" перешла на регулярное отопление зданий в Петербурге

С 20 сентября "Теплосеть" Петербурга перешла на постоянное отопление Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 20 сентября 2021 года, компания "Теплосеть" перешла на режим постоянного отопления зданий в Санкт-Петербурге. Такое распоряжение на минувшей неделе дал комитет по энергетики и инженерному обеспечению, рассказали в компании.

- Стоит отметить, что окончательное подключение потребителей требует оперативной настройки систем внутридомовых коммуникаций. Поэтому при отсутствии тепла в домах жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию, отвечающую за непосредственную подачу горячей воды и отопления, - рассказали в "Теплосети".

В компании добавили, что во время подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов они провели реконструкцию и капитальный ремонт сетей, а также заменили плохие трубы, которые были выявлены при гидравлических испытаниях.