Спад заболеваемости коронавирусом произошел в Петербурге 20 сентября

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге снизилась 20 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционно после выходных статистика по заболеванию коронавирусом в Санкт-Петербурге показывает спад. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 20 сентября 2021 года за минувшие сутки было выявлено менее 1,2 тысячи зараженных. Число выздоровевших и вовсе упало до 179 человек за день.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус был выявлен у 1137 человек, умерли 37 пациентов, - рассказали в оперативном штабе.

Итого, с начала пандемии в Северной столице было зафиксировано 603 535 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 570 149 пациентов, еще 21 322 человек умерли.

Напомним, что в Петербурге выросло число госпитализаций. Последние дни ежедневно в больницы попадают более 300 человек. Сейчас в стационарах проходят лечение более 4 тысяч пациентов.