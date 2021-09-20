Гонщика на Cadillac, сбившего подростков, задержали в Петербурге

Полиция задержала гонщика на Cadillac, сбившего подростков в центре Петербурга / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция разыскала водителя Cadillac, который сбил в центре города двух подростков и скрылся с места аварии. Как рассказали 20 сентября 2021 года в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, гонщика задержали рано утром в Выборгском районе города.

- В половине шестого вечера 19 сентября мужчина на Cadillac на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка сбил двух подростков, 17-летнего парня и 15-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель после ДТП не остановился, а поспешил скрыться, - сообщили в полиции.

Парень сильных травм не получил и от госпитализации отказался. Девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести.

Разыскиваемый Cadillac был обнаружен и остановлен на проспекте Мориса Тореза. Водитель внедорожника, 24-летний уроженец Всеволожска вместе с автомобилем доставлен в полицию Центрального района.