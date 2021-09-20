Босоногого мальчика в летней одежде нашли в Петербурге

Босого мальчика с психическим отклонением нашли в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге нашли одинокого босоногого мальчика в летней одежде. Рано утром 19 сентября 2021 года в полицию позвонил водитель автобуса и рассказал, что на улице Шоумяна посадил к себе в транспорт ребенка, на вид 13 лет. У подростка не было обуви и одет он был очень легко, несмотря на холод на улице. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Со слов водителя автобуса, мальчик ничего о себе не говорил. Предположительно, у него есть психические отклонения, - рассказал источник.

Водитель довез мальчика до станции метро "Гражданский проспект", где передал бригаде скорой помощи. Медики доставили его в больницу.

Потеряшкой оказался 16-летний подросток, который сбежал из больницы имени Рауфуса на Лиговском проспекте. Отмечается, что у него есть подозрение на психическое заболевание и нарушение поведения, состояние средней тяжести. Парня вскоре вернут обратно в больницу на лечение.