Усиленные меры безопасности вводятся в вузах Петербурга и Ленобласти после трагедии со стрельбой в Перми

В вузах Петербурга и Ленобласти усилят меры безопасности. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургских вузах отреагировали на трагедию в Перми, где бывший выпускник школы расстрелял студентов местного государственного университета. Учитывая ситуацию, учебные заведения Северной столицы усиливают меры безопасности.

- В вузах Петербурга и Ленобласти с сегодняшнего дня вводятся повышенные меры безопасности. Контроль усилят в учебных корпусах и общежитиях, - рассказал «Петербургскому дневнику» Председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленинградской области, ректор Университета технологии и дизайна Алексей Демидов.

Напомним, что в результате стрельбы в одном из корпусов Пермского государственного университета погибли восемь человек, раненными числятся от 19 до 28.

Сам 18-летний стрелок при задержании был тяжело ранен, сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь.

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