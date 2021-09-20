Итоговая явка на выборах в Петербурге не превысила 40 процентов

Явка на выборах в Петербурге не дотянула до 40%. Фото: Артем КИЛЬКИН

Члены избирательной комиссии 20 сентября подвели итоги выборов в Санкт-Петербурге. Явка на голосовании в Государственную Думу оставила 37,35 процента, а Законодательное собрание - 35,52.

- Что касается системы «ГАС-выборы», то к полудню 20 сентября туда уже обработано и занесено большинство протоколов. В Государственную думу - 85,74, а в Законодательное собрание - 86,61 процента. Также мы сейчас видим информацию, что не все довольны скоростью подсчета голосов, - рассказал член Избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Добавим, что итоги голосования в Санкт-Петербурге планируют подвести до 21 сентября.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что председатель ЦИК Элла Памфилова потребовала наказать виновных за нарушения на выборах в Северной столице.