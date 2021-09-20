912 ДТП произошло в Петербурге в выходные

За выходные в городе произошло 912 аварий. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным ГИБДД Петербурга и Ленобласти, за выходные в городе произошло 912 аварий. В 23 из них пострадали люди, было ранено три ребенка. Никто не погиб. В Ленинградской области за выходные произошло 235 ДТП. Пострадали в них 22 взрослых человека и 5 детей. Три человека погибло.

Это меньше, чем в предыдущие выходные. За прошлые субботу и воскресенье в Петербурге зафиксировали 937 аварий. В них пострадало 47 взрослых и 5 детей. Двое человек погибли. В Ленинградской области аварий также было больше - 283. В них были ранены 28 взрослых и 4 ребенка. Погибло 4 человека.