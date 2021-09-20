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Происшествия20 сентября 2021 13:42

КГИОП обратился в полицию из-за взрыва на территории "Красного Треугольника"

Предположительно, на территории завода проходили съемки кино
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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КГИОП обратился в полицию из-за взрыва на "Красном треугольнике"

КГИОП обратился в полицию из-за взрыва на "Красном треугольнике"

Фото: СОЦСЕТИ

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга обратился в полицию из-за взрыва пиротехники на территории "Красного Треугольника". Как рассказали 20 сентября 2021 года в комитете, взрыв произошел в во дворе здания на Обводном канале, предположительно, в ходе съемок кино или ролика.

- Комитет направил заявление о преступлении в полицию, а также предостережение пользователям помещений завода о недопустимости нарушений обязательных требований закона и необходимости поддержания памятника в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, - рассказали в ведомстве.

Также в комитете добавили, что много раз обращались в администрацию Адмиралтейского района и КИО с требованием принять меры, чтобы посторонние не могли попасть на территорию завода. Кроме того, так как часть комплекса находится в аварийном состоянии, необходимо огородить эти участки.