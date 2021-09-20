Останки погибших во время Великой Отечественной войны нашли в Шлиссельбурге

В Ленобласти нашли останки людей, погибших во время Великой Отечественной войны Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области в очередной раз нашли останки людей, погибших во время Великой Отечественной войны. Находка была сделана 19 сентября 2021 года в лесу недалеко от улицы Красный Тракт города Шлиссельбурга Кировского района. Об этом рассказали в следственном комитете региона.

- Находка была сделана членами поискового отряда "Воин". Они обнаружили костные останки нескольких человек, - рассказали в комитете.

Предполагается, что останки принадлежат людям, погибшим во время войны. Были ли это солдаты или мирные жители, пока не уточняется.

Следственный отдел города Кировская начал доследственную проверку. По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти.