76% петербуржцев хотят отправиться в Арктику

Петербуржцы, которые уже побывали на севере России, в большинстве своем хотят туда вернуться. Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, 76,1% петербуржцев хотят посетить регионы Арктической зоны России в качестве туристов. При этом 68,7% жителей Петербурга Арктические зоны уже посещали. Среди них самым популярным направлением стал север Карелии.

Те петербуржцы, которые уже побывали на севере России, в большинстве своем хотят туда вернуться. 37,9% туристов хотят снова посетить Ненецкий автономный округ, 75% - север Карелии.

При этом, продолжительность визита в регионы напрямую зависит от их удаленности от Петербурга. Чем дальше место пребывания, тем меньше желающих ехать туда лишь на несколько дней. В ходе путешествия в Арктические зоны России жители Северной столицы хотят познакомиться с природой местных парков и заповедников, а также с культурой и традициями коренных народов.