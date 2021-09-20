Дзюба вызван в сборную России впервые с момента прихода в команду Карпина

Дзюба вошел в список сборников на игры со Словакией и Словенией. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил приглашение в расширенный состав сборной России. Впервые с момента, как национальную команду возглавил Валерий Карпин, игрок попал в список «сборников».

- Расширенный состав сборной на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022 против Словакии и Словении! - сообщает пресс-служба российской сборной.

Всего в список попали 34 человека, из которых семеро - зенитовцы. Кроме Дзюбы тренерский штаб вызвал на сборы перед октябрьскими матчами голкипера Станислава Крицюка, защитников Вячеслава Караваева, Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова, а также полузащитников Александра Ерохина и Далера Кузяева.

Напомним, что матчи отборочного турнира к чемпионату мира-2022 пройдут 8 октября в Казани (против Словакии ) и 11 октября, в Мариборе (против Словении).