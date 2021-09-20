Тамбурные двери парадной отреставрировали в Доме Шведерского в Петербурге

Активисты вернули отреставрированные тамбурные двери в доме Шведерского. Фото: fondvnimanie.ru

Еще одному старинному зданию в Петербурге вернули отреставрированные двери. Речь идет о доходном доме Шведерского на Большой Пушкарской, 45. В одной из парадных теперь можно полюбоваться историческими тамбурными дверьми. К ним также удалось подобрать дореволюционные ручки. Об этом рассказали в Фонде сохранения исторического наследия «Внимание». Реставраторы выполнили покраску дверей под текстуру дуба.

– Так было и изначально: внешние двери были выполнены из дуба и покрыты лаком, а тамбур сделан из лиственницы с имитацией текстуры дуба – это удешевляло стоимость работ, – рассказали в Фонде «Внимание».

Впереди также работа над внешней дверью: металлический новодел заменят на дубовую. В планах заняться и второй парадной. На обе тамбурные двери потребуется 795 000 рублей – такую сумму удалось собрать фонду на их реставрацию.