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Общество20 сентября 2021 14:02

Тамбурные двери парадной отреставрировали в Доме Шведерского в Петербурге

Реставраторы также подобрали к ним дореволюционные ручки
Евгения МОСКВИНА
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Активисты вернули отреставрированные тамбурные двери в доме Шведерского. Фото: fondvnimanie.ru

Активисты вернули отреставрированные тамбурные двери в доме Шведерского. Фото: fondvnimanie.ru

Еще одному старинному зданию в Петербурге вернули отреставрированные двери. Речь идет о доходном доме Шведерского на Большой Пушкарской, 45. В одной из парадных теперь можно полюбоваться историческими тамбурными дверьми. К ним также удалось подобрать дореволюционные ручки. Об этом рассказали в Фонде сохранения исторического наследия «Внимание». Реставраторы выполнили покраску дверей под текстуру дуба.

– Так было и изначально: внешние двери были выполнены из дуба и покрыты лаком, а тамбур сделан из лиственницы с имитацией текстуры дуба – это удешевляло стоимость работ, – рассказали в Фонде «Внимание».

Впереди также работа над внешней дверью: металлический новодел заменят на дубовую. В планах заняться и второй парадной. На обе тамбурные двери потребуется 795 000 рублей – такую сумму удалось собрать фонду на их реставрацию.

Так двери выглядели до реставрации. Фото: Фото: fondvnimanie.ru

Так двери выглядели до реставрации. Фото: Фото: fondvnimanie.ru