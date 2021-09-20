Концерт ДДТ в Петербурге перенесли на осень на неопределенную дату

Концерт ДДТ переносят уже второй раз. Фото: Александр ГЛУЗ

Концерт легендарной группы ДДТ отменили в Санкт-Петербурге. Выступление коллектива во главе с Юрием Шевчуком ждали 9 октября 2021 года. Но внезапно за три недели мероприятие отменили. Об этом объяла группа на официальной странице в «Вконтакте».

- Действующие в настоящий момент ограничения не позволяют провести выступление в запланированную дату, но мы ищем возможность не переносить его на длительный срок, -сообщили они.

К слову, сам концерт ДДТ переносят уже второй раз. Год назад выступление не состоялось из-за ограничительных мер. В этот раз коронавирусные ограничения также стали причиной отмены. Организаторы успокаивают фанатов и говорят, что шоу все-таки состоится и возможно уже этой осенью.

- Пока ведем переговоры по месту и дате проведения концерта, - заявили «Комсомолке» организаторы.

Отметим, что те, кто уже купил билеты на 9 октября, могут сдать их назад или дождаться следующего выступления, которое, возможно, всё же состоится этой осенью.