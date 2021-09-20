Женщина погибла при пожаре в доме на Петровской набережной Петербурга

Женщина погибла в пожаре на Петровской набережной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Второй смертельный пожар произошел в Петербурге за сутки. На этот раз горело жилое здание на Петровской набережной, имеющее народное название «Дворянское гнездо» - здесь жили многие партийные деятели Ленинграда, а также известные артисты.

- 20 сентября в 13:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Петровская набережная, 4. В четырехкомнатной квартире в коридоре и на кухне происходило горение обстановки на общей площади 30 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В 13:42 пожар был ликвидирован, его жертвой стал один человек.

- Погибла пожилая женщина, сведения о пострадавших уточняются - сообщили «КП-Петербург» в городском информцентре МЧС.

Всего к ликвидации возгорания привлекалось пять единиц техники и 23 человека личного состава экстренного ведомства. Причины пожара выясняются.