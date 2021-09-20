Таксиста, избившего пенсионерку-инвалида в Петербурге, отправили в СИЗО

Водителя соцтакси, избившего пенсионерку в Петербурге, отправили в СИЗО / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд 20 сентября 2021 года отправил в СИЗО водителя социального такси, который избил пенсионерку-инвалида. Мужчина также обвиняется в том, что напал на девушку, которая вступилась за старушку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

- Дознание указывает, что преступления являются дерзкими и циничными, поскольку совершены в отношении пожилой женщины, которая является инвалидом. Кроме того, сведения о совершении Кулиевым указанных преступлений опубликованы в СМИ, чем вызывают общественный резонанс, - сообщили в пресс-службе.

Суд посчитал, что таксист может продолжить преступную деятельность, так как после избиения пожилой женщины не вызвал ей скорую, а просто скрылся.

Сам мужчина возражал против ареста, заявив, что ему нужно работать, чтобы кормить семью. Тем не менее, его отправили в СИЗО до 14 октября.