Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика20 сентября 2021 15:04

Следователи пришли на избирательный участок № 1185 в Горелово

Деятельность комиссии также проверяет ТИК и Горизбирком
Никита НЕСТЕРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Следователи пришли на один из избирательный участков Петербурга из-за пропавших бюллетеней.

Следователи пришли на один из избирательный участков Петербурга из-за пропавших бюллетеней.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудников УИК № 1185 в Красносельском районе Санкт-Петербурга 20 сентября заподозрили в грубых нарушениях. Оказалось, что количество одинаковых бюллетеней с «галочками» за «Единую Россию» на 800 превысило число избирателей, прикрепленных к участку. Также, неясно откуда на УИК появился еще один ранее неучтенный сейф-пакет.

- В ситуации разбираются сотрудники Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также ТИК № 26. Сейчас, пока идет проверка, рано говорить о каких бы-то ни было выводах. Следственный комитет на месте был, но проводят ли они разбирательство, лучше уточнить у них, - ответили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Горизбиркома.

Ранее мы писали о том, что результаты выборов на ряде участков Кировского районе могут признать недействительными.