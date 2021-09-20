Следователи пришли на избирательный участок № 1185 в Горелово

Следователи пришли на один из избирательный участков Петербурга из-за пропавших бюллетеней. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудников УИК № 1185 в Красносельском районе Санкт-Петербурга 20 сентября заподозрили в грубых нарушениях. Оказалось, что количество одинаковых бюллетеней с «галочками» за «Единую Россию» на 800 превысило число избирателей, прикрепленных к участку. Также, неясно откуда на УИК появился еще один ранее неучтенный сейф-пакет.

- В ситуации разбираются сотрудники Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также ТИК № 26. Сейчас, пока идет проверка, рано говорить о каких бы-то ни было выводах. Следственный комитет на месте был, но проводят ли они разбирательство, лучше уточнить у них, - ответили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Горизбиркома.

Ранее мы писали о том, что результаты выборов на ряде участков Кировского районе могут признать недействительными.