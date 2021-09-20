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Общество20 сентября 2021 15:16

Здание Сберегательного банка Российской империи в Петербурге выставили на аукцион

Новому владельцу предлагается обустроить в здании гостиницу
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В издании Сбербанка Российской империи в Петербурге обустроят гостиницу / Фото: Российский аукционный дом

В издании Сбербанка Российской империи в Петербурге обустроят гостиницу / Фото: Российский аукционный дом

В Санкт-Петербурге на аукцион выставили здание ссудной кассы сберегательного банка Российской империи, которое расположено на набережной реки Фонтанки. На торги здание выставил Российский аукционный дом. Начальная цена лота - 360 миллионов рублей.

- В рамках указанного договора инвестор получает возможность в течение 64 месяцев реконструировать здание под гостиницу на 90-130 номеров. После завершения проекта реконструкции и выполнения инвестусловий здание и земельный участок под ним могут быть оформлены в собственность, - рассказали в аукционном доме.

Здание является памятником архитектуры и выходит прямо на набережную реки, всего в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта. Отмечается, что на цокольном этаже можно разместить паркинг. Общая площадь здания почти 7,5 тысяч квадратных метров.