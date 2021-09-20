Артистка Александра Вавилина могла погибнуть в пожаре на Петровской набережной

Жилой дом горел на Петровской набережной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Заслуженная артистка РСФСР, профессор, бывший преподаватель кафедры петербургской консерватории Александра Вавилина могла стать жертвой пожара на Петровской набережной. Огонь в доме, в котором живут бывшие деятели искусства и партийной номенклатуры, вспыхнул днем 20 сентября.

- В 13:08 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петровская набережная, 4.В четырехкомнатной квартире выгорели кухня и коридор. Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров, - сообщили пресс-служба МЧС.

Пожар был ликвидирован за полчаса, а его жертвой стала пожилая женщина.

- Из документов, найденных в квартире, следует, что жертвой пожара, предположительно, стала 93-летняя советская и российская флейтистка Александра Вавилина, - пишут «Невские новости».

По предварительным данным, причиной смерти 93-летней артистки стало отравление угарным газом.