Места в очередь за iPhone 13 продают петербуржцам на «Авито»

В Петербурге на "Авито" продают места в очередь за новым iPhone. Фото: REUTERS

На прошлой неделе знаменитая компания представила новую модель смартфона – iPhone 13, продажа которого в России начнется 24 сентября. Любители этой техники уже вовсю ждут эту дату и готовятся «штурмовать» магазины. И петербуржцы не исключение. Более того, подсуетились и находчивые «бизнесмены». На сайте объявлений «Авито» они предлагают жителям Северной столицы отстоять за них в очереди за новым телефоном. Услуга не из дешевых – в основном начинается от 10 тысяч рублей. Столько стоит место в очереди за самой дешевой моделью нового смартфона. «Забить» место за более дорогой предлагают уже за 25 тысяч.

«Отстоим очередь за айфоном. Это гарантия получить его одним из первых. Сделаю скидку при покупке более 1 устройства. Количество мест ограничено, заказывайте заранее», - говорится в одном из объявлений.

Впрочем, у других «предпринимателей» есть и другие ценники. Например, по 20 тысяч рублей за сутки, проведенные в очереди. При этом необходима также 30-процентная предоплата за сам смартфон.