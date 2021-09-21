Последние новости в Санкт-Петербурге на 21 сентября 2021 года: предварительные итоги выборов и смерть легендарной флейтистки в пожаре

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 21 сентября 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 21 сентября 2021 года. Метеорологи еще не отчаиваются и прогнозируют в Северной столице позднее бабье лето. Как рассказал нам синоптик Юрий Куткевич, эта неделя холодная из-за антициклона. Разве что ближе к выходным пойдет дождь и температура поднимется чуть выше +10 градусов. А вот в начале следующей недели можно ждать и до +17. Возможно, будет теплый отрезок и в октябре.

В Санкт-Петербурге подвели предварительные итоги выборов в Госдуму и Заксобрание. Явка оказалась низкой и не перевалила даже за 40%. К вечеру минувшего дня на выборах в ЗакС лидировала «Единая Россия» с 33,23% голосов. За ней расположилась КПРФ с 17,54%. Примечательно, что партия «Яблоко» обогнала ЛДПР. Не обошлось и без скандалов – глава ЦИК Элла Памфилова пригрозила уголовным делом после того, как в Кировском районе устроили погром в одном из избирательных участков.

В пожаре дома на Петровской набережной погибла заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина. 93-летняя легендарная флейтистка была солисткой симфонического оркестра Ленинграда, а после преподавала в Санкт-Петербургской консерватории. Пожар в ее квартире успел распространиться в коридоре и на кухне. Выгорели 30 квадратных метров. К сожалению, флейтистку не успели спасти.