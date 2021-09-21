Дождь накроет Петербург вечером 21 сентября

Дождь пойдет в Петербурге к вечеру вторника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Небольшие дожди придут в Петербург к вечеру вторника. Такой прогноз дают синоптики городского гидрометцентра. При этом утром и днем в Северной столице будет ясно и солнечно, но потом погода начнет портиться.

- 21 сентября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В конце дня небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура в течение дня составит +8...+10 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - говорится в прогнозе, размещенном на сайте гидрометцентра.

Небольшие осадки обещаны и на ночь среды, а вот днем 22 сентября дождя уже не ожидается. Однако теплее не станет вплоть до следующей недели. И лишь потом возможны два-три дня тепла. Ну а бабьего лета придется подождать до октября.