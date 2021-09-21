Парк «Монрепо» ищет волонтеров для восстановления «Стены плача» в Выборге

"Стену плача" в Выборге хотят сберечь от разрушения. Фото: vk.com/monrepovyborg

В Выборге ищут волонтеров для восстановления руин старинного каретника, расположенных на Выборгской улице. Постройка ХIХ века находится в плачевном состоянии и уже накренилась, что создает опасность обрушения. Сохранностью частички старого города озаботились в руководстве парка «Монрепо».

- Сама стена – некий уголок милого Выборга, который хочется сохранить. На данный момент стена имеет отклонение от вертикальной оси, соответственно, представляет угрозу для прохожих, - отметил директор музея заповедника «Парк Монрепо» Александр Смирнов, чьи слова приводит пресс-служба парка.

В минувшие выходные силами музейщиков была убрана лишняя растительность у «Стены плача», как остатки каретника прозвали в народе. А с 22 сентября, по согласованию с городской администрацией, планируются более масштабные работы. Для них то и нужны волонтеры.

- В среду хотим начать разборку верней части кирпичной кладки, где утрачен раствор и кирпичи держатся только под собственным весом. После этого нам понадобятся волонтеры - сортировать кирпичи, очищать их от раствора, собирать и грузить мусор, - рассказал Александр Смирнов.

А самым талантливым помощникам дадут попробовать сложить свой кусочек стены под присмотром профессионалов, когда стену каретника будут собирать обратно.