В Петербурге водитель BMW X6 стрелял по «Газели» из пистолета в «воспитательных целях»

Водитель черного BMW подрезал "Газель", а потом решил научить шофера грузовика правилам. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские нашли водителя черного BMW X6, который стрелял в «Газель» из пневматики из-за конфликта с шофером грузовичка. Причиной стал дорожный конфликт, причем правила в нем нарушал сам владелец иномарки.

- 20 сентября около 10:45 на перекрестке Зольной улицы и Дальневосточного проспекта водитель BMW X6, совершая разворот перед «Газелью», создал аварийную ситуацию. Оба автомобиля остановились, между водителями вспыхнула перепалка. Водитель иномарки, не выходя из салона, достал пневматический пистолет, выстрелил в стекло «Газели» и уехал с места происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Шофер «Газели «вызвал полицию и через три часа агрессивного нарушителя нашли. Водителя BMW отвезли в отделение, где тот рассказал, что стрелял в «Газель» в «воспитательных целях».

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