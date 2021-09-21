Сотрудницу «Газпрома» обокрали в Петербурге на 11 миллионов рублей

10,5 млн рублей и 5500 евро украли из квартиры на Варшавской улице. Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 11 миллионов рублей лишилась молодая начальница одного из экономических отделов «Газпрома». Ее квартиру, расположенную в Петербурге, обчистили неизвестные воры. Когда это произошло точно, девушка не знает - в квартиру она не заходила почти месяц.

- Установлено, что в период с 23.08.2021 до 20.09.2021 неизвестный злоумышленник проник в отдельную трехкомнатную квартиру, расположенную на 10 этаже 15-этажного здания на Варшавской улице, откуда из сейфа совершил хищение 10 500 000 рублей и 5500 евро, - сообщает источник «КП-Петербург».

Как именно домушник проник в квартиру потерпевшей, сейчас устанавливают следователи. Удачливого воришку ищут, по факту происшествия ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.