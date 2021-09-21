Мигранты устроили массовый конфликт в кафе в Петербурге

Полиции пришлось разнимать мигрантов и работников кафе в Кировском районе Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной массовый конфликт с участием мигрантов произошел в Петербурге. В ночь на 20 сентября полицию пришлось вызывать на проспект Маршала Жукова, где разгулявшиеся уроженцы Узбекистана отказались уходить из кафе, которое уже закрывалось.

- В 02:47 в полицию поступило сообщение, что рядом с кафе «Чайхана» драка, в которой участвуют около 30 человек. По прибытию установлено, что сотрудники заведения, в связи с закрытием кафе, попросили граждан Узбекистана покинуть помещение, в результате чего произошел словесный конфликт, - сообщил источник «КП-Петербург».

А в пресс-службе Главка официально заявили о задержании семерых мигрантов. Всех их отвезли в отделение для выяснения личности и проверки.

- Они привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Оперативное реагирование полиции позволило избежать более серьезного развития событий.