Женщина умерла от переохлаждения в Ленинградской области

В Ленобласти женщина умерла от переохлаждения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области от переохлаждения умерла женщина. В понедельник, 20 сентября 2021 года, в полицию Киришского района позвонили медики скорой помощи и сообщили, что от дома на проспекте Героев забрали человека без признаков жизни. Об этом "КП-Петербург" рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- Женщина лежала в сточной канаве у дома 38 по проспекту Героев. На вид ей около 35 лет. На руках у нее были золотые браслеты, на груди цепочка с крестиком, - рассказал источник.

Внешних повреждений у женщины не было. Когда медики ее забирали, то она была еще жива, но скончалась в машине скорой помощи. Как отметили врачи, причиной смерти стало переохлаждение. Тело умершей направлено в морг.

Добавим, что в Ленобласти наступила холодная погода. Порой ночью наступают даже заморозки.