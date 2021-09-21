В Ленинградском зоопарке выясняют причину гибели двух птенцов лебедей Персея и Афины

Из четырех птенцов выжили лишь два. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Специалисты Ленинградского зоопарка выясняют причины гибели двух из четырех птенцов паре лебедей Персея и Афины, живущих в пруду у Пискаревского кладбища. Летом у питомцев зоопарка появились на свет четыре малыша, но до осени из них дожили лишь два.

- У нас каждая смерть расследуется, но сейчас мы пока не можем сказать о причинах гибели птенцов. Известно, что это не из-за кормежки, такую версию проверили в первую очередь. Почему птенцы погибли - выясняют ветеринары, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе зоопарка.

Напомним, что лебеди-шипуны Персей и Афина большую часть года проводят в своем основном доме в Ленинградском зоопарке, а на лето их выпускают в один из городских прудов. Лебеди хорошо уживаются с людьми, основная для них опасность - неправильное питание. Сердобольные горожане кидают лебедям хлеб и прочие неподходящие продукты, которые могут привести к гибели птиц.

В зоопарке уверяют, что следят за рационом лебедей и просят петербуржцев не подкармливать своих подопечных.