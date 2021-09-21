Более 340 ДТП произошло в Петербурге 20 сентября

Более 340 аварий произошло в Петербурге за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

За понедельник, 20 сентября 2021 года, в Санкт-Петербурге произошло более 340 ДТП. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Северной столицы и Ленинградской области. Еще почти 70 аварий было зафиксировано в 47-м регионе.

- За 20 сентября в Петербурге произошло 343 аварии. В них пострадали семь человек, все они оказались ранены, - рассказали в управлении дорожной полиции.

В Ленинградской области за сутки было зафиксировано 68 аварий, в которых были ранены шесть человек. Отметим, что ни в Петербурге, ни в Ленобласти среди пострадавших детей нет.

Добавим, что за минувшие выходные в Петербурге и Ленинградской области произошло более 1,1 тысячи аварий. При этом в городе пострадали 23 человека, три ребенка пострадали. В Ленобласти пострадали 22 человека и пятеро детей. Три человека погибли.