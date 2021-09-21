10-летний мальчик развращал ребенка в раздевалке бассейна в Петербурге

10-летний мальчик домогался 8-летнего школьника в бассейне. Фото: Артем КИЛЬКИН

Следователи петербургского управления СК проверяют историю с домогательствами 10-летнего мальчика до 8-летнего школьника. С заявлением в полицию обратилась мать последнего. Она рассказала, что все произошло в раздевалке бассейна, в который ходит ее сын.

- 20 сентября в полицию Приморского района обратилась женщина 1984 года рождения с заявлением о том, что в конце апреля 2021 года, при посещении секции бассейна, в помещении раздевалки, посещавший данную секцию мальчик Саша, на вид около 12 лет, под угрозой физической расправы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

В результате оперативным мероприятий было установлено, что вероятным насильником оказался 10-летний мальчик, живущий на Богатырском проспекте.

Сейчас все материалы переданы в Следственный комитет, дальнейшие процессуальные решения будут приняты после проведения углубленной проверки.