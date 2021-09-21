Более 318 тысяч жителей Петербурга привились от гриппа

Более 318 петербуржцев привились от гриппа с начала осени Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала осени уже более 318 тысяч человек привились от гриппа. Об этом в Роспотребнадзоре города рассказали 20 сентября 2021 года. Отмечается, что ситуация с заболеваемостью гриппом и другими ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.

- Групповых заболеваний ОРВИ не зарегистрировано. Среди привитых от гриппа - порядка 29,5 тысяч детей, - рассказали в ведомстве.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что прививка является самым эффективным методом защиты от болезни. Но есть и другие рекомендации, чтобы усилить иммунитет. Так, горожанам советуется избегать тесных контактов с людьми, тем более с теми, у кого есть признаки простуды. Рекомендуется есть побольше продуктов с содержанием витамина С, например, клюкву, бруснику, лимон, а также чеснок и лук.

- Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой, - добавили в ведомстве.