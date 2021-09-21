Новая зона платной парковки на 71 улице в центре Петербурга пока будет работать в тестовом режиме

Новая зона платной парковки появится на 71 улице в центре Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В смольном рассказали о режиме работы новой зоны платной парковки, которую с 20 сентября начали обустраивать на 71 улице в центре Петербурга. С понедельника здесь, под страхом эвакуации, запрещена стоянка машин, но есть нюансы.

- В рамках обустройства зоны платного парковочного пространства с 20 сентября вводится частичный или полный запрет остановки и стоянки автотранспорта с установкой соответствующих дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». После окончания работ будет определена дата ввода в эксплуатацию нового участка платной зоны. До официальной даты ввода парковка будет работать в тестовом режиме – плата взиматься не будет, - сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать действующие ограничения.

Напомним, что с июля 2021 года полномочия по оформлению нарушений правил парковки во всем Петербурге, а не только зоны платной стоянки, перешли от ГИБДД к Смольному. Количество проверяющих было увеличено. Правила остались те же: за стоянку под знаком полагается штраф в 3000 рублей, а если к этому добавлена табличка с эвакуатором, то машину могут увезти на штрафстоянку. За это возьмут еще 3000 рублей.

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