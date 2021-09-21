Роспотребнадзор Петербурга рассказал о норме температуры в детских садах, школах и других соцучреждениях

Роспотребнадзор рассказал о температурной норме в детских и социальных учреждениях Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге начался отопительный сезон, однако еще не во всех зданиях города тепло. Роспотребнадзор города 21 сентября 2021 года рассказал о том, какая должна быть по норме температура в детских и социальных учреждениях.

- Согласно санитарным требованиям в помещениях должны обеспечиваться параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометров, - отметили в ведомстве.

Так, в игровых комнатах детских садов температура воздуха должна быть 21-23 градуса, в спальнях - 19-20 градусов. В школах норма 18-24 градусов. Норма для больниц установлена в 20-26 градусов, в детских домах не менее 20 градусов. В соцучреждениях для пенсионеров и инвалидов температурная норма 20-22 градуса.

В случае, если эти нормы не соблюдаются в каком-либо учреждении, можно подать жалобу на сайте Роспотребнадзора по ссылке, либо отправить письмо на адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д.19.