Глава УИК № 308 Петербурга стал фигурантом уголовного дела после погрома на избирательном участке

Председатель избирательной комиссии попал под уголовное дело после погрома на участке. Фото: "Наблюдатели Петербурга".

Председатель Участковой избирательной комиссии (УИК) №308 Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела после погрома, учененного им на ввереном участке вечером минувшего воскресенья.

- В воскресенье, 19 сентября, сразу после окончания голосования на избирательном участке №803 на бульваре Новаторов в Кировском районе Петербурга, председатель УИК Михаил Федоров сломал ящик для голосования и вытряхнул на пол все бюллетени, - пишет «Петербургский дневник». - Производство в отношении Михаила Федорова возбуждено по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»

По данным издания, Федорову помогал член УИК Георгий Хорошев, который вскрыл сейф и разорвал сейф-пакеты с бюллетенями ранее проголосовавших горожан. Причиной столь странный действий могло стать желание аннулировать результаты голосования.

В результате обоих задержала полиция, а теперь делом занимается Следственный комитет. Строгость наказания зависит от того, по какому пункту статьи будет идти производство. В худшем случае обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.