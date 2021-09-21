Суточная заболеваемость коронавирусом снизилась в Петербурге на 21 сентября

Заражаемость в Петербурге снизилась на 21 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки ежедневный прирост заболевших коронавирусом снизился. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 21 сентября 2021 года в городе инфекция была выявлена еще у 1060 человек, что на 77 случаев меньше, чем днем ранее.

- Смертельных случаев за сутки зафиксировано на пять больше, чем днем ранее. Так, накануне в Петербурге скончались от коронавируса 42 человека. Кроме того, выздоровели 768 пациентов, - сообщили в оперативном штабе.

Всего за время пандемии в Северной столицы было выявлено 604 595 случаев заражения коронавирусом, из них 570 917 полностью выздоровели. Смерть от болезни настигла 21 364 человек.

Напомним, что по состоянию на 20 сентября в больницах города число свободных коек для больных коронавирусом было порядка 21% от всего фонда. За минувшие сутки госпитализированы были 211 человек.