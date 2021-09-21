Арестант задушил инвалида в душевой изолятора «Кресты»

В новых "Крестах" арестант задушил сокамерника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственные органы Петербурга разбираются в странной истории о смерти инвалида-колясочника, убитого в душевой изолятора «Кресты-2». По предварительным данным, заключенного задушил его сосед по камере. Причем раньше конфликтов между мужчинами не было.

- Жертвой стал 37-летний инвалид, который попал в СИЗО за причинение тяжкого вреда здоровью, - пишут «Невские новости».

Предполагаемым убийцей считается мужчина, арестованный за поножовщину у гостиницы «Пулковская», где в апреле 2021 года был ранен 41-летний петербуржец. Его отец получил несколько ножевых ранений и отправился в реанимацию.

Нападавший сбежал, его задержали в Карелии. Тогда в отношении него было возбуждено дело об убийстве. Причины, по которым он сейчас задушил соседа по камере, выясняет следствие.

ОФИЦИАЛЬНО:

- Следственным отделом по Колпинскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) в отношении мужчины 1975 года рождения. Ему предъявлено обвинение, - сообщает пресс-служба Следственного комитета. - По данным следствия, обвиняемый, являющийся следственно-арестованным за совершение особо тяжкого преступления, вечером 19 сентября 2021 года, находясь в помещении душевой комнаты указанного изолятора вместе со следственно-арестованным 1984 года рождения, задушил последнего полотенцем.