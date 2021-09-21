Музей академии художеств приостановил продажу электронных билетов 21 сентября

Музей академии художеств приостановил продажу электронных билетов / Фото: Музей академии художеств

В Санкт-Петербурге музей академии художеств временно приостановил продажу электронных билетов. Об этом пресс-служба музея сообщила 21 сентября 2021 года на официальной странице в социальной сети.

- В связи с техническими работами временно приостановлена продажа электронных билетов. Приносим извинения за доставленные неудобства, - отметили в музее.

На данный момент приобрести входной билет можно только в кассе самого музея. О том, когда снова начнет работать онлайн-продажа, сообщат позже.

Напомним, что в Эрмитаж можно бесплатно сходить каждый третий четверг месяца. Также день бесплатного посещения Русского музея - 18-е число каждого месяца. Однако он распространяется только на несовершеннолетних или студентов обучающимся по основным профессиональным образовательным программам.