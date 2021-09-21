Скоростную «Ласточку» могут запустить до Сертолово из Левашово

"Ласточка" свяжет Сертолово с Петербургом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по транспорту Ленинградской области заявил о планах связать Сертолово с Петербургом скоростной электричкой. Чиновники собираются запустить «Ласточки» до Левашово, что резко улучшит транспортную доступность города-спутника.

- От Левашово до Сертолово планируется запустить пятивагонную «Ласточку», вместимостью до 800 человек, - говорится на странице комитета в Инстаграме.

Этот проект станет частью развития Транспортного пересадочного узла (ТПУ) «Сертолово». Кроме ж/д сообщения планируется запустить автобусное сообщение от онкологического и поликлинического центра в Песочном до жилых кварталов Сертолово.

Планы должны быть реализованы к 2024 году, объем финансирования составит 5,75 миллиарда рублей.

Напомним, что ранее «Ласточки» до Сертолово планировали пустить по бывшей военной ветке в 2020 году, но потом сроки были сдвинуты.