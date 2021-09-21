Подготовка в осеннему паводку проходит в Петербурге

Петербург готовится к осеннему паводку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге началась подготовка к осеннему паводку. Так, для этого в городе проверят самые важные и значимые гидротехнические сооружения. Об этом с Смольном рассказали 21 сентября 2021 года.

- Перед осенними и весенними паводками в городе проводится целый комплекс предупредительных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность жителей. Проверки и плановые работы помогают предотвратить чрезвычайные ситуации, вовремя оценить необходимость ремонта гидротехнических сооружений, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Проверками занимаются сотрудники комитета по природопользованию, МЧС и районные администрации. Сейчас они осматривают отвод реки Дачная в реку Красненькая, а также плотины в Кировском районе Северной столицы. Следом начнется проверка плотины Ржевского гидроузла, а также на реке Кузьминка и других объектов сооружения.

Подготовка к паводкам продлится до 1 октября 2021 года.