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Политика21 сентября 2021 14:04

В Петербурге заканчивается обработка протоколов выборов в ЗакС

«Единая Россия» набирает около трети голосов по одномандатным округам
Никита НЕСТЕРОВ
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В Петербурге подводят итоги выборов.

В Петербурге подводят итоги выборов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 21 сентября подводят итоги выборов в Законодательное собрание города. «Единая Россия» набирает чуть более 33 процентов, около 17,5 по одномандатным округам получает КПРФ. Следом идут «Новые люди» и «Яблоко» - результат этих партий около 10 процентов, почти восемь у ЛДПР.

- Сейчас уже обработано более 99 процентов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Окончательные результаты объявят в установленные законом сроки: в течение трех суток с момента завершения голосования, - уточнили «Комсомолке» в Горизбиркоме.

Ранее мы обсуждали с экспертами, чего стоит ждать горожанам от нового парламента.