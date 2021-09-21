В Петербурге заканчивается обработка протоколов выборов в ЗакС

В Петербурге подводят итоги выборов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге 21 сентября подводят итоги выборов в Законодательное собрание города. «Единая Россия» набирает чуть более 33 процентов, около 17,5 по одномандатным округам получает КПРФ. Следом идут «Новые люди» и «Яблоко» - результат этих партий около 10 процентов, почти восемь у ЛДПР.

- Сейчас уже обработано более 99 процентов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Окончательные результаты объявят в установленные законом сроки: в течение трех суток с момента завершения голосования, - уточнили «Комсомолке» в Горизбиркоме.

Ранее мы обсуждали с экспертами, чего стоит ждать горожанам от нового парламента.