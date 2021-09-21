Уголовное дело возбудили на арестанта, задушившего сокамерника в "Крестах"

СК возбудил уголовное дело об убийстве арестанта в СИЗО Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет во вторник, 21 сентября 2021 года, возбудил уголовное дело об убийстве арестованного в СИЗО Санкт-Петербурга. Трагедия произошла 19 сентября в дешевой изолятора "Кресты-2". Убитым оказался 37-летний инвалид.

- По данным следствия, 41-летний следственно-арестованный за особо тяжкое преступление вечером 19 сентября, находясь в помещении душевой задушил полотенцем также следственно-арестованного инвалида, - рассказали в комитете.

На данный момент следователи проводят проверку для того, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

41-летний подозреваемый в убийстве был арестован за поножовщину у гостиницы "Пулковская" в апреле 2021 года. Также, по сообщению источника, мужчина убил сокамерника по его просьбе. Расследование продолжается.