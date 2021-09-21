Первая советская атомная подлодка "Ленинский комсомол" прибыла в Петербург

Легендарная атомная подлодка "Ленинский комсомол" прибыла в Петербург / Фото: Борис Пиотровский

В Санкт-Петербург прибыла первая советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол". Об этом 21 сентября 2021 года рассказал вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский.

- После реставрации ее разместят в Музее военно-морской славы на "Острове фортов" в Кронштадте. Это будет центральный экспонат, а сам музей откроется в 2023 году, - пояснил Пиотровский.

Легендарную подлодку К-3 доставили из Мурманской области на плавдоке "Свияга". Она является первой советской атомной подлодкой и третьей в мире.

Это начало второй жизни "Ленинского комсомола". Ранее подлодка проходила боевую службу в Атлантическом океане и даже совершила поход среди льдов Северо Ледовитого океана. 1967 году на судне произошел сильный пожар и взрыв торпеды, в результате чего погибли 39 человек.