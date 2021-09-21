Строительство новых теплосетей началось в Пушкине

Пушкине началось строительство теплосетей по Красносельскому шоссе Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Пушкин Санкт-Петербурга началось строительство теплосетей. Работы ведутся по Красносельскому шоссе. Благодаря этому четыре жилые многоэтажки переключат с котельной на теплоисточник ГУП "ТЭК". Об этом 21 сентября 2021 года рассказали в Смольном.

- Трубопровод сильно изношен, здания отапливались недостаточно. Решение о прокладке новых сетей принято по многочисленным обращениям жителей, - рассказал губернатор Александр Беглов.

Работы должны быть завершены в декабре 2022 года. За это время специалисты проложат 305 метров теплосетей, реконструируют шесть тепловых камер, а также смонтируют системы оперативного дистанционного контроля.

После этого все дороги и тротуары восстановят, заново высадят кустарники, деревья и засеют газон.

В настоящее время также ведется реконструкция котельной ГУП "ТЭК". На нее впоследствии будут переключены жилые дома.