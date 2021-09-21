14 безымянных скверов Петербурга получили названия

Безымянные скверы Петербурга получили названия Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 14 безымянных скверов получили названия. Об этом 21 сентября 2021 года рассказали в Смольном, который продолжает работу по присвоению имен скверам.

Так, сквер, который располагается вдоль Дачной реки стал носить имя Шереметьевский. Кожевниковским стал сквер у дома 5 по Собственному проспекту. В честь 90-летия образования Ленгорфинотдела сквер на Суворовском проспекте у дома 61 стал называться сквером Фининсистов. Сквер на 6-й Советской улице назван в честь зодчего Егорова Петра Егорович.

На Песочной набережной появился сквер Метеорологов. В Кронштадте появился сквер Кронштадтской славы.

Также губернатор Александр Беглов отметил, что в городе продолжается благоустройство зеленых пространств.

- В этом году планируем благоустроить порядка 40 объектов. В каждом районе адресная программа благоустройства учитывает особенности территории и историю места, - рассказал градоначальник.