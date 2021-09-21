За неделю в Петербурге от ковида привили 19 беременных

В Петербурге 13 сентября началась вакцинация беременных женщин от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге 13 сентября началась вакцинация беременных женщин от ковида. За неделю укол сделали 19 будущих мам. Пока что Минздрав разрешил использовать для этих целей только один препарат - «Спутник V». Во время пресс-конференции петербургские медики рассказали, кому из беременных женщин стоит делать укол.

- За все время пандемии в Северной столице ковидом заразились 2 700 будущих мам. Болезнь, перенесенная в период беременности, грозит осложнениями не только женщине, но и пагубно сказывается на развитие плода. Поэтому было решено прививать будущих мам, - рассказал главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Антон Михайлов.

Он отметил, что лучше всего вакцинироваться до беременности, но если женщина уже вынашивает ребенка, то поставить прививку можно будет только после 22 недели. Обратиться в поликлинику за дозой «спутника V» рекомендуют мамам с метаболическим синдромом, диабетом, повышенным весом и артериальной гипертензией.