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Происшествия21 сентября 2021 15:25

Видео с места ДТП на Краснопутиловской, где BMW снес женщину с ребенком

На месте аварии работают врачи скорой помощи и полиция
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Иномарка сбила женщину с ребенком на переходе.

Иномарка сбила женщину с ребенком на переходе.

Фото: СОЦСЕТИ

Очевидцы опубликовали видео с места ДТП на Краснопутиловской улице, где черный BMW сбил на переходе женщину с ребенком. Обе получили травмы ног, первую помощь им оказали свидетели

- Сбили женщину и ребенка на перекрестке Краснопутиловской и Зенитчиков. Живы, у женщины открытый перелом ноги, - пишут свидетели происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На место аварии в считанные минуты приехали две машины скорой помощи, а также наряды ГИБДД.

- Произошло столкновение автомобилей BMW и Range Rover. От удара BMW вынесло на тротуар. Госномер машины отлетел из-за столкновения, водитель его не скручивал, с места происшествия не скрывался. Пострадали два человека: женщина и ребенок. Их госпитализировали врачи службы скорой медицинской помощи, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Петербурге черный BMW снес женщину с ребенком на переходе
Видео: телеграм-канал "Мегаполис"