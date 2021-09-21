Погода в Ленинградской области на 22 сентября 2021 года: До 12 градусов тепла и ночной дождь

Погода в Ленинградской области на 22 сентября 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Региональное управление МЧС рассказало, какой будет погода в Ленинградской области на 22 сентября 2021 года. Так, по сообщению спасателей, ночь ожидается холодной, в некоторых районах даже с заморозками. Зато днем потеплеет до плюс 12 градусов.

- Ночью в Ленобласти местами пройдут дожди, ветер будет северо-восточный до 2-5 метров в секунду. Температура воздуха опустится до 1-6 градусов тепла, местами до минус 1 градуса, - сообщили в МЧС 47-го региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем в области потеплеет, но будет более ветрено, ожидаются порывы до 5-10 метров в секунду. Дождей быть не должно. Температура воздуха поднимется до 7-12 градусов выше нуля.

Ближе к концу недели в регионе будет холодать, ветер ожидается слабый, а также периодически ожидаются дожди.