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Общество21 сентября 2021 15:40

Эрмитаж приспустил государственный флаг из-за трагедии в Перми

21 сентября в Пермском крае объявлено днем траура по погибшим
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Эрмитаж приспустил флаг в знак траура по жертвам трагедии в Перми. Фото: instagram.com/hermitage_museum

Эрмитаж приспустил флаг в знак траура по жертвам трагедии в Перми. Фото: instagram.com/hermitage_museum

Государственный Эрмитаж приспустил государственный флаг в знак траура по жертвам трагедии в Перми, где в результате стрельбы в госуниверситете погибли шесть человек, а более двадцати получили ранения.

- Сегодня в Пермском крае День траура. В Петербурге над Зимним дворцом приспущен Государственный флаг России, - говорится на страничке музея в Инстаграме.

Напомним, что утром 20 сентября 18-летний студент юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров взял охотничье ружье, хранившееся у него официально и пришел в вуз, где начал стрелять во всех, кто попадался ему на пути.

Жертвами побоища стали пятеро студентов и одна женщина-врач, пришедшая с внуком в ботанический сад вуза на экскурсию.

После произошедшего в вузах Петербурга и Ленобласти были усилены меры безопасности.