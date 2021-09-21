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Происшествия21 сентября 2021 15:52

Труп 12-летнего мальчика нашли в Тихвине Ленобласти

Тело направили в морг для установления причин смерти
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Труп ребенка нашли в городе Тихвин

Труп ребенка нашли в городе Тихвин

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Тихвин Ленинградской области нашли труп ребенка. В двенадцатом часу утра 20 сентября 2021 года в полицию позвонил 35-летний мужчина, работающий генеральным директором крупной фирмы. Он рассказал о том, что обнаружил своего пасынка мертвым. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Мужчина пояснил, что обнаружил бездыханное тело 12-летнего пасынка в квартире дома 18 по 4-му Микрорайону в Тихвине. На теле ребенка не было следов насильственной смерти, - сообщил источник.

Известно, что мальчик был инвалид детства из-за генетического заболевания.

На данный момент тело ребенка направлено в морг для установления причин смерти. Проверкой занимается следственный комитет.