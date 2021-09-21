Логотип чемпионата мира по хоккею-2023 представили в Петербурге

Логотип ЧМ-2023 создавали по мотивам работ художников-авангардистов.

В Петербурге представили официальный логотип чемпионата мира по хоккею 2023 года, который пройдет на новой арене СКА. В мероприятии приняли участие официальные лица Федерации хоккея России (ФХР), в том числе президент Вячеслав Третьяк и глава Международной федерации (ИИХФ) Рене Фазель.

- 21 сентября состоялась презентация логотипа 86-го чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году. Почетным гостям и участникам полугодового Конгресса Международной федерации хоккея логотип представили: президент ИИХФ Рене Фазель, президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, - сообщает пресс-служба ФХР.

Интересно, что логотип был создан по мотивам работ русских художников-авангардистов. Он представляет собой стилизованную фигуру хоккеиста с двуглавым орлом на груди.

Напомним, что игры чемпионата мира пройдут в Петербурге весной 2023 года. К этому моменту новая арена на месте бывшего СКК «Петербургский» уже должна быть построена.