Свободный коечный фонд для больных коронавирусом уменьшился в Петербурге

Свободных мест для зараженных коронавирусом в больницах Петербурга осталось меньше 19% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге сократилось количество свободных коек для больных коронавирусом. Об этом говорят данные в отчете Смольного на 21 сентября 2021 года. Так, коечный фонд заполнен уже более чем на 80 процентов.

- Коечный фонд Петербурга для больных коронавируса остался свободен на 18,97 процентов. Всего в городе на данный момент развернуто более 5,3 тысяч мест, из них 4,3 тысячи заняты больными, - рассказали в Смольном.

Добавим, что за последние сутки в городе были госпитализированы 230 зараженных и всего 74 пациента выписаны из больницы. Также в реанимации в тяжелом состоянии находятся 407 человек, еще 156 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также на амбулаторном лечении все еще находятся свыше 20,8 тысяч заболевших. Почти все получают бесплатные лекарства на дому.